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Киевский дом профсоюзов, 2014 год

Стала известна дата открытия отреставрированного столичного Дома профсоюзов

Инф. «ФАКТОВ»

29.01.2018 15:36 71

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Федерация профсоюзов Украины определилась со сроками открытия отреставрированного фасада Дома профсоюзов в Киеве — это произойдет 1 марта.

«1 марта будем снимать большое панно с отремонтированного фасада Дома профсоюзов. Это будет большое событие, поскольку тогда улица будет иметь нормальный вид», — цитирует Сайт города Киева главу пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрия Работу.

По его словам, внутреннюю отделку здания планируется завершить ко Дню Независимости.
Общая смета ремонта составляет около 180 млн гривен.

В отреставрированном здании не будет развлекательных центров, кафе и других заведений. Зато в нем выделят площадь для музея Революции.

Дом профсоюзов был практически уничтожен огнем 18−20 февраля 2014 года в ходе Революции достоинства. По предварительным данным, здание, в котором располагался штаб Евромайдана, было подожжено силовиками. Погибли люди.

В феврале 2017 года на Доме профсоюзов был завершен демонтаж незаконной надстройки, возведенной в марте 2015 года. После этого там прекратили работу заведения общественного питания.

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