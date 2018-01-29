Во время вооруженного налета на зал игровых автоматов в Киеве погиб охранник

Вооруженный налет на помещение одной из «национальных лотерей» (фактически — зал игровых автоматов) в Киеве произошел около полудня в понедельник, 29 января, в оживленном месте между входом в метро «Берестейская» и трамвайной остановкой на улице Лагерная. Двое мужчин были ранены, один из них скончался.

— Пока установлено, что в помещении «Национальной лотереи» находилось пятеро охранников из частной фирмы и администратор, когда туда вбежали семеро мужчин в черном. Они начали драку, в ходе которой прозвучало несколько выстрелов, после чего нападавшие скрылись, — сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации столичного главка полиции.

По словам свидетелей, которые пытались самостоятельно задержать разбегающихся нападавших, выстрелов было пять. Кто именно стрелял и из какого оружия, пока не известно. Один из охранников, 34-летний мужчина, умер от пулевого ранения в сердце. Его коллега госпитализирован с ранением в живот.

Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства. Ведутся первоочередные следственные действия, правоохранители опрашивают многочисленных свидетелей. По версии следствия, убийство произошло при попытке рейдерского захвата помещения: несколько разных владельцев считают его своим, подтверждая свою правоту противоречащими друг другу решениями судов.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что 29 января в Киеве стреляли также у здания суда.