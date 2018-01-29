Боевики планируют теракты против мирного населения, - разведка

В пресс-центре штаба АТО, ссылаясь на данные разведки, сообщают, что в ближайшие дни на Донбассе возможны вооруженные провокации со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

«Незаконные вооруженные формирования планируют совершить серьезные провокации и, даже, террористические акты против мирного населения по обе стороны линии разграничения. Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, в частности, линии электропередачи, водо- и газопроводы», — сообщают в штабе АТО.

В штабе возможные провокации связывают с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и прибытием очередного «гумконвоя» из России.

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