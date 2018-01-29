В Киеве составили список улиц, где разрешат разгоняться до 80 км/час

В Киеве составили список улиц, где водителям будет разрешено двигаться быстрее, чем 50 км/час. Об этом рассказал в Facebook заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Долго обсуждавшийся список, где будут действовать иные требования к скорости движения, ляжет в основу проекта решения Киевсовета «Об утверждении перечня участков улично-дорожной сети, на которых разрешена скорость движения транспортных средств 80 км/ч в обоих направлениях».

Список улиц, где будет разрешено развивать скорость до 80 км/час, на сегодня уже превысил два десятка пунктов. В перечень ожидаемо вошли проспект Победы и проспект Бажана, но не попала улица Олены Телиги.

«В списке нет ул. Олены Телиги, хотя скорость потока там всегда была достаточно высокой. Дело в том, что магистраль имеет сильный спуск и крутой подъем. Дорога сама по себе опасна. Поэтому повышать скоростной режим на ней нельзя», — считает Прокопив.

Предварительный список включает 22 пункта:

1. просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

2. Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

3. ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);

4. Кольцевая дорога (от пр-та Победы до ул. Н. Трублаини);

5. просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Маршала Малиновского);

6. Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до городской черты Киева);

7. просп. С. Бандеры (от пр-та Оболонского до Московского моста);

8. просп. Генерала Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

9. ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

10. Надднепрянское шоссе;

11. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

12. Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

13. ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

14. пр-т Н. Бажана (до Харьковской площади);

15. ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманской);

16. пр-т Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи);

17. ул. Перова (от просп. Освободителей до ул. А. Навои);

18. пр-т Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения)

19. пр-т Л. Курбаса;

20. пр-т Космонавта Комарова;

21. ул. Борщаговская;

22. Южный мостовой переход.

Напомним, ранее Киевсовету была подана петиция об увеличении разрешенной максимальной скорости на некоторых участках в городе. Под инициативой подписались более 9000 киевлян.