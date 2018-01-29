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Канада инвестирует крупную сумму в украинскую промышленность

Канада инвестирует крупную сумму в украинскую промышленность

Инф. «ФАКТОВ»

29.01.2018 16:16 185

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Канада инвестирует свыше 1,1 миллиарда долларов в строительство горно-обогатительного комбината около Кривого Рога. Как сообщает правительственный портал, проект стал возможным благодаря открытию зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

«Это будет крупнейшей инвестицией в украинскую промышленность за последние пять лет. Строительством будут заниматься украинские компании под руководством канадских специалистов. Оно будет проходить по высоким мировым стандартам на основе самых современных технологий», — уверяют в Кабинете министров.

Как сообщали fakty.ua, Украина поднялась сразу на четыре позиции в рейтинге лучших стран, ежегодно оставляемом агентством US News

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