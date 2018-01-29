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арена лиссабон

Определились соперники Украины по полуфиналу "Евровидения"

Инф. «ФАКТОВ»

29.01.2018 16:19 89

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В Лиссабоне организаторы песенного конкурса «Евровидение-2018» провели жеребьевку и определили, в каком полуфинале будет выступать каждая из стран-участниц.

Украине достался второй полуфинал, который состоится 10 мая. Вместе с представителем нашей страны в тот же день выступят еще 17 исполнителей: от Австралии, Дании, Молдовы, Нидерландов, Швеции, России, Венгрии, Польши, Словении, Мальты, Латвии, Грузии, Сербии, Румынии, Норвегии, Сан-Марино, Черногории.

Первый полуфинал состоится 8 мая 2018 года. Там будут выступать 19 участников. Точный порядок выступления команд определится позднее: решать будут совместно португальская сторона и представители Европейского вещательного союза.

В Евровидении-2018 участвуют 43 страны. Финал конкурса состоится 12 мая на Altice Arena в Лиссабоне (Португалия). В финал попадут две лучших десятки из каждого полуфинала. Шесть команд пройдут в финал, минуя полуфиналы. Это победитель прошлогоднего конкурса — Португалия и «Большая пятерка» — основатели шоу (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия).

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