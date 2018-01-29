﻿

USD 28.55
RSS
Новое соглашение Гармаша рассчитано еще на четыре года

Футболист сборной Украины продлил контракт с киевским «Динамо» (фото)

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

29.01.2018 16:30 207

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В понедельник, 29 января, полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш заключил новый контракт со столичным клубом, сообщает официальный сайт «бело-синих». Срок действия соглашения 27-летнего игрока с «Динамо» составляет четыре года с момента подписания.

*Денис Гармаш и его агент Вадим Шаблий

Напомню, что Гармаш, которого в футбольной среде нарекли прозвищем Кум, находится в динамовской структуре с далекого 2007 года. С момента дебюта в первой команде в 2009-м он провел за «Динамо» 220 поединков во всех турнирах и забил 32 мяча. В футболке сборной Украины Денис Гармаш сыграл 30 встреч, отличившись двумя точными ударами (в играх с белорусами и черногорцами). В футболке юниорской команды нашей страны он становился в 2009 году чемпионом Европы.

Ранее fakty.ua сообщали, что неизвестные в Киеве обстреляли автомобиль Дениса Гармаша.

Фото с официального сайта ФК «Динамо»

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии