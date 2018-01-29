Футболист сборной Украины продлил контракт с киевским «Динамо» (фото)

В понедельник, 29 января, полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш заключил новый контракт со столичным клубом, сообщает официальный сайт «бело-синих». Срок действия соглашения 27-летнего игрока с «Динамо» составляет четыре года с момента подписания.

*Денис Гармаш и его агент Вадим Шаблий

Напомню, что Гармаш, которого в футбольной среде нарекли прозвищем Кум, находится в динамовской структуре с далекого 2007 года. С момента дебюта в первой команде в 2009-м он провел за «Динамо» 220 поединков во всех турнирах и забил 32 мяча. В футболке сборной Украины Денис Гармаш сыграл 30 встреч, отличившись двумя точными ударами (в играх с белорусами и черногорцами). В футболке юниорской команды нашей страны он становился в 2009 году чемпионом Европы.

Ранее fakty.ua сообщали, что неизвестные в Киеве обстреляли автомобиль Дениса Гармаша.

Фото с официального сайта ФК «Динамо»

