Женские туфли 2018 года — найти свою пару

﻿Процесс выбора обуви для представительниц прекрасной половины человечества можно смело назвать одним из самых важных и серьезных. Женские туфли способны создать завершенный образ, повысить самооценку. Вот и получается, что подход к выбору женских туфель должен быть серьезным и ответственным. Правильное решение. Как показывает практика, на сегодняшний день в посещении трендового интернет-магазина есть своя прелесть. Здесь все дело не только в действительно богатом ассортименте, но и в сравнительно невысокой стоимости той или иной пары обуви. Если говорить о посещении стандартного обувного магазина, то здесь возможность личной примерки понравившейся модели исключает выбор неправильного размера. С интернет-магазином ситуация обстоит несколько сложнее. Здесь обувь до момента ее приобретения померить не получится, соответственно, есть смысл научиться правильно определять размер своей ноги. Здесь нет ничего сложного или особо хитрого. Достаточно просто поставить ногу на чистый лист бумаги и обвести ее по контуру простым карандашом. Необходимый размер обуви — это расстояние от середины пятки до конца большого пальца.

Как выбрать туфли?

При выборе женских туфель, в особенности если речь идет о повседневных моделях, особое внимание стоит уделить высоте каблука. Важную роль играет и его устойчивость. Отдельно стоит отметить, что толщина подошвы должна быть умеренной, чтобы даже сильные неровности на дороге не мешали комфорту обладательницы туфель.

Если говорить непосредственно о материале, то есть смысл ориентироваться на натуральные варианты. Конечно, модели из искусственных материалов будут стоить дешевле, но при этом об их долговечности говорить не приходится. Да и потом в гардеробе современной женщины несколько пар туфель, различного цвета и с разной высотой каблука, это вполне привычное явление. Одним словом, выбирая туфли, есть смысл обратить внимание не только на их привлекательный внешний вид, но и на удобство, потому как современная барышня, вне зависимости от рода занятий, проводит на ногах достаточно много времени.

Виды женских туфель

Обувь по праву считается одним из ключевых элементов, создающих стиль. Наибольшее внимание обуви уделяют, конечно, женщины, особенно своим туфелькам. Но и они бывают разных видов.

Туфли-лодочки

Классическая модель, которая не теряет своей популярности и актуальности с начала 20-го века. Их можно носить на работу в офис, дополнить вечерний, повседневный наряд. Лодочки могут быть классической формы, с открытым носиком или с открытой пяткой. Вариаций очень много. Им характерен каблук средней высоты, заостренный мысок. Цвета тоже могут быть самые разные, хотя классические модели чаще всего бывают однотонными и без украшений. Но сегодня выбор настолько широкий, что можно выбрать и расцветку, и фасон, и высоту каблука.

Туфли-балетки

Многие удивятся, но и эта обувь относится к разновидностям туфель. Пришли балетки из мира танцев. Такой обуви характерна плоская подошва и совсем невысокий каблук, не более 0,5 см. Балетки также могут быть однотонными или разноцветными, с украшениями и без. Это очень удобная обувь. Балетки можно носить на работу, в офис и другие места, прочее. Пара туфель-балеток подойдет для прогулок по парку, для похода по магазинам, встреч с друзьями, свиданий. Обувь подходит женщинам самых разных возрастов, потому что она очень удобная и практичная. Можно выбрать пару на каждый день, и нарядные — для особых случаев.

Туфли «Мэри Джейн»

Эта обувь изначально была детской. Это классические туфельки, предназначенные для маленьких девочек с низким каблуком и ремешком. Сейчас и для взрослых представлено большое количество вариаций этой модели. Свое название эта обувь получила благодаря невероятно популярному в начале 20-го века американскому комиксу, где маленькая сестра главного героя ходила все время в таких туфельках. Туфлям такого фасона характерен классический ремешок, незаостренная форма носика, невысокий и толстый, очень устойчивый каблук. Её можно носить и в офис, используя как повседневную, и дополнить ею вечерний образ, гармонично сочетая с платьем и другими аксессуарами.

Модные модели туфель 2018

Женская обувь на каблуке давно уже кажется привычной классикой. Но госпожа мода явно не примет мнения, что классика — это обязательно что-то скучное, а потому вновь и вновь приказывает модельерам добавлять оригинальности и творить что-то удивительное. Чем же могут порадовать и удивить модниц подиумы в этот раз?!

Забытое старое и удивительное новое — отличный дуэт.

Когда что-то забытое вновь оказывается в центре внимания, часто ему приходится соседствовать с чем-то новым. И это помогает ему расположить к себе удачу. Правило поняли все модельеры, потому на подиумах так много остроносых моделей, украшенных необычными деталями и интересными дополнениями.

Поскольку все острое ассоциируется с опасностью, то такой носок может быть предостережением, что хозяйка сильна и опасна. А в сочетании с разными деталями может создавать более яркий или же спокойный эффект.

Массивный и необычный — какой будет в этот раз?!

Массивный каблук вовсе не должен утяжелять образ. Дизайнеры сошлись на мнении, что добавив такому каблуку оригинальной изящности можно сделать его милым. Так что красавицы, не дружащие с шпильками, могут поискать те варианты для себя, которые будут устойчивыми и удобными. И они подойдут даже для образов, с которыми сложно было бы представить обувь на обычном широком каблуке. То же самое касается и вариантов на танкетке — дизайнеры постарались найти способ и им добавить наиболее роскошный и благородный вид.

Излюбленная классика или «ее еще предстоит найти»

Туфли из привычных материалов — кожи, бархата, текстиля — будут актуальны всегда. Меняются стили, меняется восприятие дизайнеров, но эти туфли все также завоевывают сердца модниц всего мира. Никакой опасности, что классика окажется не актуальной, ведь она сама потихоньку меняется, оставляя теплые воспоминания о «прошлой себе». Потому и варианты из прошлых сезонов, и новые модели в стиле «Классика и только она!» имеют право украшать ножки всех модниц мира.