Нина Гребешкова: «После "Бриллиантовой руки" многие думали, что мой муж не Гайдай, а Никулин»

Создателю всенародно любимых комедий Леониду Гайдаю исполнилось бы 95 лет

Леонида Гайдая называют гением комедии, ведь и спустя многие годы его картины «Самогонщики», «Пес Барбос и необычный кросс», «Бриллиантовая рука», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Спортлото-82» зрители смотрят с удовольствием. Вдова режиссера известная актриса Нина Гребешкова, которую зрители помнят в эпизодических ролях в картинах Леонида Гайдая (она сыграла роли жен Семена Семеныча Горбункова в «Бриллиантовой руке», инженера Брунса в «12 стульях», завмага Горбушкина в «Не может быть»), уже несколько лет не дает интервью. Но для «ФАКТОВ» Нина Павловна сделала исключение.

— Нина Павловна, 30 января Леониду Гайдаю исполнилось бы 95 лет. Как собираетесь отметить эту дату?

— В домашнем кругу. Я сейчас уже практически никуда не хожу. В Доме кино лестница крутая, я ее не одолею. Да и когда Леня был жив, я обычно накрывала дома стол. Он очень любил запеченную баранью ногу, шпигованную чесноком. Это блюдо я готовила и на Новый год, и на 20 марта… Именно в этот день его ранило, и мы считали, что это второй его день рождения. Из напитков Леня предпочитал армянский коньяк. К слову, он и сам любил готовить. Очень вкусный у него получался борщ, ведь его отец был родом из Украины — из Полтавской губернии. Однажды Леня даже пошутил: «Зря я стал режиссером, надо было мне стать поваром»… А одним из самых запоминающихся его дней рождения было 50-летие. Тогда он как раз снял свой замечательный фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Отмечали юбилей в знаменитом «Национале».



* По словам жены, режиссер не раз говорил о ком-то из актеров: «Он-то мне нравится. Но нравлюсь ли ему я?»

— На родине отца — Полтавщине — Леонид Иович бывал?

— Нет. Мы ездили в Иркутск, где в то время жили Ленины родители. Его отец как-то сказал: «От такой женщины, Леня, у тебя должно быть много детей». Но у нас родилась только одна дочь Оксанка… А в Украине Леня, конечно, бывал. Дружил с Колей Литусом, который снимал «Королеву бензоколонки». Они учились на одном курсе.

— Николай Литус рассказывал мне, что четыре года они жили в одной комнате в общежитии.

— Это так. Я тоже в Киеве бывала. Всегда привозила из Украины, которую очень любила и люблю, замечательные сувениры. До сих пор у меня в доме есть поделки карпатских мастеров из глины, дерева, очень красивые теплые покрывала из овечьей шерсти. И всегда мне нравился украинский язык. Какие колоритные слова «гудзик», «зупинка», «перукарня»! Впервые я приехала в Киев, будучи еще студенткой, когда снималась в картине режиссера Владимира Немоляева (отца Светланы Немоляевой) «Щедрое лето». Крещатик был тогда весь разрушен. А приехав в 1953 году на съемки фильма «Честь товарища», увидела на месте руин уже роскошные дома. Киев — очень красивый город!

— Какие подарки Леонид Иович любил получать в день рождения?

— Он больше любил подарки делать. Каждое воскресенье Леня дарил мне розы — в любое время года! Я с ним из-за этого ссорилась, говорила: мол, зачем тратит деньги. А когда ездил за границу, привозил мои любимые французские духи Ма Griffe. Покупал их в самолетах. До сих пор храню оставшиеся флакончики. Они уже пустые, но все равно пахнут. И этот аромат изумительный.

— А вы знаете, что рекламный слоган этих духов в 1946 году, когда они были выпущены, гласил: «Ma Griffe — единственное доказательство любви»?

— Леня никогда мне не признавался в любви. Когда я его спрашивала, любит ли он меня, отвечал: «Нинок, любовь не в словах, а в поступках».



* Нина Гребешкова: «С Леней я себя ощущала очень счастливым человеком»

— В жизни Леонида Иовича случались чудеса?

— Сейчас трудно сказать. С тех пор, как его не стало, прошло двадцать пять лет. Если бы он был жив, спросила бы у него. А сейчас уже ведь не спросишь. Скажу насчет себя — в моей жизни самым большим чудом был Леня.

— Леонид Иович был верующим человеком?

— Знаете, когда мы проходили с Леней мимо церкви в любом городе, где оказывались, он всегда ставил свечку Николаю Угоднику, потому что над кроватью Лениной мамы висел образ этого святого. А когда в церковь зачастили «крутые» и начали ставить перед образами толстые свечи, Леня туда уже не заходил, ждал меня на улице. Я удивлялась: «Почему же своему Николаю Угоднику свечку-то не поставишь?» Леня говорил: «Нинок, Бог внутри нас. Либо он есть у человека, либо — нет».

— Какой фильм мужа у вас любимый?

— «Иван Васильевич меняет профессию». Но вообще считаю, что все Ленины фильмы умные, глубокие, интересные.

— Видимо, потому что таким человеком Леонид Гайдай и сам был. Как-то Леонид Куравлев рассказывал мне: «В сценарии комедии «Иван Васильевич меняет профессию» была фраза: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе». А я к Гайдаю подошел и говорю: «А можно я добавлю: «Если они у вас, конечно, есть»? Ведь, чтобы положить деньги, их нужно иметь. Правда ведь?» И Гайдай сказал: «Молодец! Снимаем».

— Леня был со всеми коллегами в хороших творческих отношениях. Не раз говорил о ком-то из актеров: «Он-то мне нравится. Но нравлюсь ли ему я?»

— В картинах Гайдая снялось созвездие актеров: Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Александр Демь-яненко, Юрий Яковлев… Говорят, что после того, как зрители увидели вас в комедии «Бриллиантовая рука» в роли жены Семен Семеныча, многие думали, что Юрий Никулин и в жизни ваш супруг.

— Да. После выхода «Бриллиантовой руки» продавцы на рынке меня просили: «Приведите вашего мужа — Никулина. Все отдадим даром». Пришлось пояснять, что даром мне не надо и что я жена не Никулина, а Гайдая. А они такой фамилии даже не слышали. В первую очередь ведь запоминаются актеры. И многие, когда узнавали, что я жена режиссера «Бриллиантовой руки», недоумевали: «Как же вы могли бросить своего мужа Никулина ради Гайдая?!»



* В комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» Нина Гребешкова сыграла роль жены Семена Семеныча. Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

— Нина Павловна, а правда, что Леонид Иович любил покупать билет в кинотеатр на свои картины как обычный зритель и наблюдать за реакцией в зале?

— Было такое. Когда исполнилось 25 лет комедии «Кавказская пленница», Леня посмотрел ее в кинотеатре, пришел домой и говорит мне: «Ты знаешь, Нинок, до сих пор смеются — и в тех же местах».

— Не боялся, что кто-то из зрителей может его узнать?

— Нет, тогда телевидение было совсем другим. Режиссеров в лицо практически не знали, и Леня даже радовался этому. Для него было главным, чтобы знали его фильмы и актеров, которых он снимал.

— Просто удивительно, как многие фразы в фильмах Гайдая не были вырезаны цензурой.

— Серьезные запреты его картин не коснулись. А если сверху и делались какие-то замечания, Леня относился к этому как-то очень легко. Бояться — не боялся. Считал, если у человека есть чувство юмора, он все поймет, а нет — ничего не поделаешь.

— Нина Павловна, вы ощущали, что живете с неординарным человеком?

— Конечно. То, что Леня был необыкновенный, это правда. Необыкновенно талантлив, умен, хитер, необыкновенно ласковый, нежный и любящий.

— Вы прожили вместе сорок лет. В чем секрет столь прочного семейного союза?

— Все начиналось с влюбленности, восхищения. Мы учились вместе во ВГИКе. Как-то, провожая меня, Леня предложил пожениться. Я подумала, что это шутка. А на следующий день он спрашивает: «Ты паспорт принесла?» — «Какой паспорт?» — «Ну мы же решили пожениться!» С Леней я себя ощущала очень счастливым человеком.

— Неужели никогда не ссорились?

— Знаете, бывало, я говорю: «Леня, ну никто так не делает!» «Я так делаю, так хочу», — отвечает. Это касалось всего — и творчества, и повседневной жизни. Внутренне Леня был абсолютно свободным человеком. Меня никогда не обижал, был добросердечным. Если сердился, просто шел в другую комнату. А когда я пыталась рассказать о ком-то что-то нелицеприятное, говорил: «Нинок, не хочу видеть тебя такой». У него было свое отношение ко всему. Считал, что жить нужно в радости. Людям дарил ее и сам умел радоваться.

— Вы много вместе путешествовали?

— Да, очень интересные поездки были в Италию, Югославию, Францию… Везде было что посмотреть и чем восхищаться. Но все это было так давно…

— От чего умер Леонид Иович?

— Леня ушел в 70 лет. Он был очень больной человек — инвалид II группы. Сказывалось ранение, на ноге свищ, гнила кость. Однако умер он не от этого. Случилась тромбоэмболия легочной артерии. Все произошло внезапно. Леня лежал в больнице с воспалением легких. Мы говорили о даче. Вдруг он закашлялся. Я обняла его, а он в моих руках раз — и обмяк. Я говорю: «Леня, Леня…» А в ответ —тишина. Конечно, пережить это для меня нелегко было. Но, с другой стороны, знаю, что смерть его не была мучительной…

— Что бы вы сказали своему мужу сегодня, если бы он мог вас услышать?

— Сказала бы, что он был, есть и будет со мной, пока я жива.



* Отрывки из всенародно любимых фильмов Леонида Гайдая