Порошенко одобрил государственный оборонный заказ на 2018–2020 годы

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы». Соответствующий указ главы государства № 16/2018 датирован 29 января 2018 года, сообщает его пресс-служба.

Сам текст решения СНБО имеет гриф «засекречено».

17 января 2018 года СНБО утвердил оборонный заказ. Сообщалось, что в 2018 году приоритетными направлениями государственного оборонного заказа определены обеспечение Вооруженных Сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами и др. В частности, по словам президента Петра Порошенко, производство противотанковых ракетных систем в 2018 году будет увеличено в четыре раза.

Объем финансирования оборонного заказа на 2018 год составляет 21,3 млрд гривен.