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Одесса

Стало известно, по какому делу НАБУ проводит обыски в Одессе

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

29.01.2018 16:51 129

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Администрация морских портов Украины (АМПУ) заявляет о сотрудничестве с НАБУ по вопросам расследования злоупотреблений в 2015—2016 годах.

«Сегодня на территории Одесского филиала государственного предприятия „Администрация морских портов Украины“ на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева работниками Национального антикоррупционного бюро Украины проводится обыск,— сообщили в пресс-службе государственного предприятия. — Проходит он в рамках уголовного производства по факту присвоения в 2015 году денежных средств должностными лицами ООО „Техморгидрострой“ по предварительному сговору с должностными лицами АМПУ».

Как отметил заместитель председателя АМПУ по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский, в ходе обыска изымаются документы, перечисленные в постановлении суда для дальнейшего расследования.

«Мы оказываем всестороннюю поддержку в проведении следственных действий, ведь для нас важно выявление фактов злоупотреблений на местах и привлечения виновных к ответственности», — сказал Гронский.

Он отметил, что должностные лица, которые фигурируют в проведении следственных действий, связаны с предыдущим руководством АМПУ.

Ранее fakty.ua сообщали, что 29 января в Одессе с ходе спецоперации НАБУ задержаны 10 человек.

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