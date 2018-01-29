Гибель российского генерала в Сирии выдала тайну миссии в Украине, — СМИ

Журналисты «Рейтер» провели расследование и выяснили настоящую фамилию «генерала Примакова», воевавшего на стороне боевиков на Донбассе с осени 2015 года. Узнать, кто именно скрывался под этой фамилией удалось лишь после гибели «Примакова» в Сирии осенью 2017 года. Это был российский генерал Валерий Асапов.

Пятеро ополченцев независимо друг от друга подтвердили «Рейтер», что именно он был командиром вооруженных сил в так называемой «ДНР», а двое из них уточнили, что Асапав командовал ее ключевым подразделением — т. н. «Первым армейским корпусом».

«Был он там. Целый год, — сказал в сентябре, уже после похорон генерала, его младший брат Вячеслав. — Как к этому относился? Нормально, как военный». В ответ на просьбу прокомментировать историю Асапова Кремль предложил информагентству обратиться с вопросами в Министерство обороны, а Минобороны РФ не ответило на запрос.

«История Асапова в очередной раз показывает более решительное вмешательство Москвы в конфликты на Украине и в Сирии, чем Москва готова признать. Она также демонстрирует внутренние механизмы стратегии „гибридной войны“, которая позволяет России завоевывать власть, ставя своих людей во главе местных нерегулярных войск и не беря на себя риски, к которым бы привела наземная операция с большим количеством военнослужащих», — пишет «Рейтер».

Как сообщали fakty.ua, Минобороны России непреднамеренно раскрыло секретную информацию о потерях российской армии в период с 2012 по 2015 год включительно

Фото https://ru.reuters.com