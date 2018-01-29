Украина вошла в топ-30 стремительно стареющих стран мира

Украина входит в тридцатку самых «старых» стран мира по доле людей в возрасте 60 лет и старше. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила руководитель управления по делам людей пожилого возраста и предоставления социальных услуг Министерства социальной политики Оксана Сулима.

Она напомнила, что в 2015 году эта доля составляла 21,8%, но по национальному демографическому прогнозу к 2025 году доля людей старше 60 лет составит 25%.

«В целом старение населения является мировым процессом. Доля людей пожилого возраста в структуре населения растет высокими темпами в развитых странах и многих развивающихся странах. Украина есть и будет в последующие годы одной из „старейших“ стран мира», — заявила представитель министерства.

Напомним, по данным Госстата, по состоянию на 1 декабря 2017 года население Украины составило 42,4 млн человек (без учета жителей аннексированного Крыма). В ООН же подсчитали, что к 2050 году нас станет на 8 миллионов меньше.