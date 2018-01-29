В "ДНР" сделали предложение Vodafone

Об этом заявил «министр связи» недореспублики Виктор Яценко.

Суть предложения такова: боевики предложили украинской компании перенаправить сигнал в Ростов-на-Дону для дальнейшей стыковки с магистральными линиями «ДНР». «Министр» уточнил, что таким образом стороны исключат сложности с восстановлением кабельных соединений на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, что сигнал Vodafone пропал в оккупированном Донбассе 11 января из-за повреждения кабеля в районе Еленовки. 19 января мобильная связь в «ЛНР» была восстановлена, а в «ДНР» ее нет по сей день.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» ограничили продажу SIM-карт «Феникса».