Эксперты ООН подтвердили нехватку продовольствия на оккупированном Донбассе
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) включила Украину в список 16 стран мира, граждане которых испытывают проблемы с продовольствием. Что касается нашей страны, речь идет о Донбассе, охваченном украинско-российским военным конфликтом.
Эксперты настаивают, что гуманитарные усилия по оказанию пострадавшим общинам помощи с продовольствием и поддержки средствами к существованию остаются крайне важными.
По оценкам ООН, в Украине продовольственный кризис коснулся 1,2 млн человек. В процентном отношении к численности населения региона это 26% жителей не контролируемых Украиной районов Донбасса и 15% населения. Эксперты считают, что по состоянию на июнь 2017 года жители пострадавших от конфликта в Донецкой и Луганской областях были умеренно или серьезно не обеспечены продовольствием.
Как сообщалось, бюджетные проблемы ООН привели к тому, что она решила свернуть продовольственную программу на Донбассе.
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