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грипп

В двух регионах Украины выросла заболеваемость гриппом

Инф. «ФАКТОВ»

29.01.2018 17:29 192

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После длительного периода затишья в ряде регионов начало динамично расти число заболевших ОРВИ и гриппом. Так, подъем заболеваемости отмечают медики в столице и в Харьковской области.

Как сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник, в Киеве в течение четвертой недели 2018 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ был ниже эпидемического порога на 41,9%, а интенсивность эпидемического процесса оставалась в рамках нормы для данного периода. Тем не менее, есть тенденции, которые заставляют обратить на себя внимание, как например, рост заболеваемости среди детей.

«По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости за счет детского населения», — отмечает Поворозник. Заболевание диагностировано у 13 681 ребенка, на 17,2% больше, чем на прошлой неделе. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 25%. Среди всех заболевших на детей приходится 69,8% случаев, 134 ребенка госпитализированы.

Отмечают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Харьковской области. На прошлой неделе заболели 8734 человека. Как и в столице, подавляющее большинство заболевших — дети (6085 человек или 69,7%). По сравнению с предыдущей неделей среди детей заболеваемость выросла на 22,1%, отдельно в областном центре — на 24%. Эпидемический порог по заболеваемости пока не превышен.

Напомним, ранее в Минздраве отмечали, что эпидемический порог по гриппу и ОРВИ не превышен ни в одной из областей. В то же время, если тенденция сохранится, есть вероятность эпидемии в отдельных регионах Украины.

Фото simplemost.com

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