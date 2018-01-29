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зима

По Украине объявлено штормовое предупреждение из-за снега и ветра

Инф. «ФАКТОВ»

29.01.2018 17:44 155

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30 января в Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На большей части страны ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Лишь в южной части без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Температура ночью −1…+4°, днем +2…+7° тепла, на крайнем юге страны до +10°.

В Киеве 30 января дождь и мокрый снег, порывы ветра 15−20 м/с, температура ночью +1…+3°, днем +4…+6°.

погода

В Карпатах сохраняется опасность снежных лавин в связи со снегопадом и метелями. В горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей объявлена опасность третьего уровня.

Напомним, ранее стало известно, что в горах Ивано-Франковской области выпало 1,5 м снега.

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