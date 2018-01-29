По Украине объявлено штормовое предупреждение из-за снега и ветра
30 января в Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
На большей части страны ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Лишь в южной части без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Температура ночью −1…+4°, днем +2…+7° тепла, на крайнем юге страны до +10°.
В Киеве 30 января дождь и мокрый снег, порывы ветра 15−20 м/с, температура ночью +1…+3°, днем +4…+6°.
В Карпатах сохраняется опасность снежных лавин в связи со снегопадом и метелями. В горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей объявлена опасность третьего уровня.
Напомним, ранее стало известно, что в горах Ивано-Франковской области выпало 1,5 м снега.
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