По Украине объявлено штормовое предупреждение из-за снега и ветра

30 января в Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На большей части страны ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Лишь в южной части без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью −1…+4°, днем +2…+7° тепла, на крайнем юге страны до +10°.

В Киеве 30 января дождь и мокрый снег, порывы ветра 15−20 м/с, температура ночью +1…+3°, днем +4…+6°.

В Карпатах сохраняется опасность снежных лавин в связи со снегопадом и метелями. В горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей объявлена опасность третьего уровня.

Напомним, ранее стало известно, что в горах Ивано-Франковской области выпало 1,5 м снега.