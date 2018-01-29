В 2018 году читать газеты будут 8,7 млн украинцев
«Укрпочта» подвела итоги подписной кампании на 2018 год, констатировав сокращение количества подписчиков периодики на 13% по сравнению с 2017 годом.
Согласно информации почтовиков, украинцы подписались почти на 8,7 млн экземпляров газет и журналов. Среди подписанных изданий около 4,9 млн экземпляров — общегосударственная сфера распространения, 3,8 млн — тиражи местных изданий (областных, городских и районных газет и журналов).
«Ежегодное падение объемов подписных изданий в большой степени обусловлено общемировой тенденцией увеличения потребителей интернета и пользователей социальных сетей и переходом печатных изданий в электронный формат», — говорится в сообщении на сайте «Укрпочты».
Напомним, ранее социологи выяснили, сколько украинцев за минувший год не прочитали ни одной книги.
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