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Интернет вытесняет печатные издания

В 2018 году читать газеты будут 8,7 млн украинцев

Инф. «ФАКТОВ»

29.01.2018 17:49 42

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«Укрпочта» подвела итоги подписной кампании на 2018 год, констатировав сокращение количества подписчиков периодики на 13% по сравнению с 2017 годом.

Согласно информации почтовиков, украинцы подписались почти на 8,7 млн экземпляров газет и журналов. Среди подписанных изданий около 4,9 млн экземпляров — общегосударственная сфера распространения, 3,8 млн — тиражи местных изданий (областных, городских и районных газет и журналов).

«Ежегодное падение объемов подписных изданий в большой степени обусловлено общемировой тенденцией увеличения потребителей интернета и пользователей социальных сетей и переходом печатных изданий в электронный формат», — говорится в сообщении на сайте «Укрпочты».

Напомним, ранее социологи выяснили, сколько украинцев за минувший год не прочитали ни одной книги.

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Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

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