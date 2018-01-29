В Хмельницкой области вор целую неделю тележками вывозил из супермаркета продукты и алкоголь

В Дунаевцах Хмельницкой области 40-летний местный житель почти неделю вывозил товар из супермаркета под прицелом камер наблюдения. Практически ежедневно он набирал тележку алкоголя и продовольствия и спокойно выходил из торгового зала через входной турникет. А в один день даже успел отовариться дважды.

Прервал сытую жизнь воришки бдительный покупатель. Заметив, как тот уходит, не оплатив покупку, он пошел за ним. И сразу же у магазина увидел участковых инспекторов полиции, рассказала «ФАКТАМ» инспектор сектора превенции Дунаевецкого отдела полиции Людмила Пискорская. Они и задержали злоумышленника.

Как оказалось, мужчина, много раз судимый за кражи и преступления, связанные с наркотиками, вышел на свободу несколько лет назад, нигде не работал и жил у знакомых. Поэтому решил добывать пропитание в местах его массового скопления. Поскольку продукты он брал недорогие — отечественные коньяк, водку, колбасы, сыр, масло, — сумма ущерба за шесть эпизодов, в которых его уличили, лишь ненамного превысила 5 тысяч гривен.

Отпираться было бессмысленно, поэтому задержанный во всем признался. И, к радости следователя, досудебное следствие было закончено в рекордные сроки. Задержали подозреваемого две недели назад, а сейчас материалы уже направлены в суд. За серию краж обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в Харькове воры ночью вынесли из магазина терминал. Один из злоумышленников был задержан, а его подельнику удалось сбежать.