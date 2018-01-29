Помогавшие оккупации севастопольские депутаты пойдут под суд за госизмену

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила, что завершила расследование и направила в суд дело в отношении шести бывших депутатов Севастопольского городского совета. Указанным лицам инкриминируют госизмену (ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В ходе следствия получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014-го указанные депутаты помогали и способствовали оккупации Крыма. Обвиняемые незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение о проведении общекрымского «референдума», результатом которого стала оккупация полуострова и его незаконное присоединение к РФ. За это им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Прокуратура Автономной Республики Крым уже направила в суды обвинительные акты в отношении 18 депутатов Севастопольского городского совета и рассчитывает, что ей удастся добиться судебного разбирательства, подобного Нюрнбергскому процессу 1945 года.