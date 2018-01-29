Суд отпустил маньяка из Соломенского района Киева под личное обязательство

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения задержанному в районе маньяку. Как сообщила ФАКТАМ пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, такой мерой стало личное обязательство.

В то же время суд возложил на него ряд процессуальных обязанностей — запретил появляться в общественных местах, кроме связанных с местом его проживания, запретил отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя или прокурора, обязал воздержаться от общения с потерпевшими.

Одновременно подозреваемый обязан являться к следователю и прокурору по первому требованию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полиция задержала маньяка, но вскоре отпустила. Это возмутило жителей Соломенского района столицы. Общественные активисты, которые 25 января пытались поймать маньяка самостоятельно, рассказали «ФАКТАМ», что пострадавших от действий этого человека — десятки. Люди рассказывали, что маньяк срывает с женщин одежду, а одной из его жертв стала 17-летняя школьница. До изнасилования не доходило только потому, что женщинам удавалось вырваться.

Злоумышленнику 29 лет, он был судим за кражи и угон авто.

Злоумышленнику объявили о подозрении по статье 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство»,