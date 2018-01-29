Боевики устроили массированный обстрел украинских позиций у Каменки на Донетчине
В штабе АТО вновь констатировали нарушение режима перемирия на линии соприкосновения — с начала суток зафиксирован обстрел укреплений сил АТО на Донецком направлении.
В соответствии с обнародованным сообщением, огонь боевики открыли посреди ночи в районе населенного пункта Каменка, применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Напомним, ранее в штабе АТО заявили о возможных провокациях боевиков в ближайшие дни.
Фото УНИАН
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