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Обучение профессии на рабочем месте

В Украине запускают еще одну новацию в сфере образования

Инф. «ФАКТОВ»

29.01.2018 19:06 369

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Министерство образования и науки приступило к разработке законодательных новаций для полноценного внедрения в Украине дуального обучения — системы, при которой студент с какого-то этапа часть учебного времени проводит на рабочем месте. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец.

«Одна из самых тяжелых проблем украинского высшего образования — это оторванность от рынка труда. Мы сейчас, например, выпускаем много инженеров, но наши предприятия имеют проблему подбора кадров, они не могут принять выпускника с дипломом магистра — он просто не готов к работе. Эту проблему надо решать, и именно дуальное обучение является той моделью, которая лучше всего пригодна для этого. Но она требует очень серьезной законодательной работы», — заявил Ковтунец.

Он подчеркивает, что отличие дуального обучения от обычной «практики на производстве» состоит в том, что молодой человек осуществляет полноценное выполнение обязанностей, получает полную заработную плату и параллельно получает знания.

По его словам, в настоящее время министерство изучает опыт семи стран, в которых дуальное обучение успешно работает.

Напомним, глава Минобразования прогнозирует новые скандалы в сфере образования на почве языка.

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