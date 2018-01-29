В Украине запускают еще одну новацию в сфере образования
Министерство образования и науки приступило к разработке законодательных новаций для полноценного внедрения в Украине дуального обучения — системы, при которой студент с какого-то этапа часть учебного времени проводит на рабочем месте. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец.
«Одна из самых тяжелых проблем украинского высшего образования — это оторванность от рынка труда. Мы сейчас, например, выпускаем много инженеров, но наши предприятия имеют проблему подбора кадров, они не могут принять выпускника с дипломом магистра — он просто не готов к работе. Эту проблему надо решать, и именно дуальное обучение является той моделью, которая лучше всего пригодна для этого. Но она требует очень серьезной законодательной работы», — заявил Ковтунец.
Он подчеркивает, что отличие дуального обучения от обычной «практики на производстве» состоит в том, что молодой человек осуществляет полноценное выполнение обязанностей, получает полную заработную плату и параллельно получает знания.
По его словам, в настоящее время министерство изучает опыт семи стран, в которых дуальное обучение успешно работает.
Напомним, глава Минобразования прогнозирует новые скандалы в сфере образования на почве языка.
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