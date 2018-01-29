В Одесской области вынесли приговор насильнику 11-летней девочки
Болградский районный суд Одесской области приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, изнасиловавшего 11-летнюю дочь своей сожительницы.
— Приговор вынесен коллегией судей в отношении гражданина Лотоковского И. В., который обвиняется в совершении уголовного преступления по ч.4 ст. 152 (изнасилование малолетней) Уголовного кодекса Украины, — сообщили «ФАКТАМ» в суде. — Установлено, что в августе 2017 года в селе Десантное Килийского района обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девочку, применив физическую силу и ограничив возможность передвижения потерпевшей.
Отмечается, что коллегией принят во внимание цинизм, с которым обвиняемый совершал свои действия, а также факт наличия у него судимости.
Как стало известно «ФАКТАМ», 40-летний осужденный — житель одного из сел Измаильского района. Потерпевшая проживает в селе Десантное Килийского района.
Ранее fakty.ua писали о том, что недавно подозрение в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек было объявлено 25-летнему уроженцу Сумской области, который снимал свои преступления на видео.
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