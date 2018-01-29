Госстат подсчитал, как выросли средние зарплаты в Украине

Средняя номинальная зарплата в Украине за год выросла на 35,5%. По состоянию на декабрь 2017 года показатель средней зарплаты достиг 8777 гривен. Годом ранее он составлял 6475 гривен.

По последним данным Госстата, средние зарплаты в Украине уже почти втрое (в 2,7 раза) выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн).

Традиционно зарплаты существенно выше среднего выплачиваются работникам предприятий промышленности, торговли, транспорта, IТ, финансовой и страховой деятельности, научно-технической сферы, сектора обороны.

Средняя зарплата в сфере образования составляла в декабре 7166 грн, в сфере здравоохранения — 6206 грн.

В региональном разрезе самые высокие зарплаты ожидаемо продемонстрировал Киев — в среднем 14 тысяч 035 грн. Самые низкие зарплаты зафиксированы в Кировоградской области — 6798 грн.

Напомним, в 2018 году предполагается довести показатель средней заработной платы в Украине до 10 тыс. гривен.

Фото bank.gov.ua