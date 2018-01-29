В Киеве более полусотни маршруток подняли плату за проезд

В Киеве по состоянию на 29 января 53 маршрутки увеличили цену за проезд на одну гривню. Об этом сообщает Укринформ.

На маршрутах № 405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573 стоимость проезда выросла с шести до семи гривен.

На маршрутах № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565 тариф повысился с пяти до шести гривен.

На коротких маршрутах 402, 194, 582 проезд подорожал с четырех до пяти гривен.

Коммунальная служба перевозок Киевской горгосадминистрации напомнила, что государственное регулирование тарифов в данной сфере отменено, стоимость формируется каждым перевозчиком самостоятельно.

Напомним, повышать стоимость проезда в маршрутках перевозчики начали с 26 января.