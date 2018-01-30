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отравление

На Полтавщине семья из пяти человек отравилась газом

Яна СОКОЛОВА, специально для «ФАКТОВ» (Полтава)

29.01.2018 21:58 290

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29 января в райцентре Лубны Полтавской области, по предварительной версии, в результате отравления природным газом умерла 35-летняя женщина. Еще четверо членов ее семьи, среди которых двое несовершеннолетних детей, в бессознательном состоянии были доставлены в больницу.

Как сообщил начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев, около 15.00 в частный дом по улице Кононовской, где проживает семья, пришли родственники и обнаружили неладное. Увы, молодая женщина, мать 11-летней девочки и 3-летнего мальчика, к тому времени уже не подавала признаков жизни. Детей, а также их 33-летнего отца и 65-летнюю бабушку «скорая» увезла в районную больницу.

«Взрослые находятся в тяжелом состоянии в реанимации, — рассказала „ФАКТАМ“ редактор областного издания „Наша спільна справа“ Анастасия Ляшенко. — Возможно, и погибшая осталась бы живой, если бы она не упала с кровати на пол. Похоже, женщина умерла от полученной черепно-мозговой травмы. Ее похоронят завтра. А жизнь детей вне опасности, они уже поднимаются. Эта была хорошая, порядочная семья».

Дом потерпевших отапливался газом. После того, как семью забрали в больницу, приехали работники местного газового хозяйства, составляли акты. Со слов очевидцев, в доме горел котел, батареи в комнатах были теплыми, но были проблемы с вытяжкой.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая должна установить, что стало причиной трагедии.

отравление

Напомним, 18 января на Херсонщине угарным газом отравились трое малолетних детей, оставленные матерью в доме.

Фото Анастасия Ляшенко/Facebook

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