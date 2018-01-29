Комитет Европарламента поддержал введение санкций против Польши

В понедельник, 29 января, Комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним делам и юстиции поддержал решение Еврокомиссии о запуске процедуры введения санкций против Польши за нарушения европейских демократических принципов в местной судебной реформе.

За это предложение проголосовали 33 депутата при необходимых 23. Введение санкций может привести к временному лишению Варшавы права голоса в совете ЕС. Такого прецедента в истории Европейского союза еще не было.

В одобренном комитетом проекте резолюции в частности подчеркивается: «Европарламент приветствует решение Еврокомиссии о запуске в отношении Польши процедуры, предусмотренной в первом параграфе седьмой статьи Договора о Европейском союзе».

Теперь это решение должна утвердить пленарная сессии Европарламента, которая пройдет в феврале. Если это произойдет, решение о запуске санкционной процедуры против Польши будет направлено в Совет ЕС, где оно должно быть окончательно утверждено путем голосования. Оно будет одобрено, если за него выскажется квалифицированное большинство стран сообщества — не менее 22 из 27 стран ЕС за исключением самой Польши.

Напомним, свое решение Еврокомиссия прияла 20 декабря 2017 года. Польские власти обвинили в нарушении фундаментального принципа независимости суда. Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, оглашая это решение, акцентировал внимание на том, что Еврокомиссия на протяжении двух лет безрезультатно пыталась достичь взаимопонимания с Варшавой по судебной реформе в Польше.

Новый министр иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что постановление комитета Европарламента «не вносит ничего нового в дискуссию о верховенстве закона» в республике.

«Мне кажется, что повторение одного и того же больше одного раза не имеет никакого смысла. Это постановление не привносит ничего нового в дискуссию, которая ведется, и в политический процесс, который в последнее время перешел в новое измерение», — заявил Шиманьский.

В середине декабря Сейм Польши принял законы о реформе Национального судебного совета страны и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться на четырехлетний срок Сеймом, а не в судебной среде, как это делалось ранее. Каждая фракция сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получит право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.

Это решение польского парламента стало последней каплей для Брюсселя. Только после утверждения нового закона Еврокомиссия решила запустить санкционный процесс.

Напомним, что в самой Польше судебная реформа также нравится далеко не всем. Ряд ее положений взывал волну массовых акций протеста по всей стране.