Киберполиция требует определить статус криптовалюты или запретить ее
Руководитель Департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк заявил, что в случае неурегулированности статуса криптовалюты в Украине государство должно официально запретить ее оборот. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента.
«Сегодня возникла необходимость как можно скорее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалют, а также внедрения необходимого налогообложения операций по покупке или продаже криптовалюты. В случае невозможности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить ее обращение. Чтобы каждый знал о том, что покупая или продавая криптовалюту на территории Украины, он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение убытков», — считает Демедюк.
Уточняется, что, поскольку обращение криптовалют и их статус в Украине не определены, злоумышленники активно используют их для анонимизации своих преступных действий.
В то же время, граждане все чаще становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой, не имея при этом полноценной защиты со стороны правоохранительных органов.
Кроме того, глава киберполиции добавил, что все операции с криптовалютой в Украине должны быть с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька. Такая необходимость связана с тем, что главной проблемой правоохранителей в мире является само подтверждение права собственности лица на этот кошелек, а следовательно — и признание его потерпевшей стороной.
Также Демедюк заявил, что для легализации и урегулирования криптовалютных технологий в Украине киберполиция готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными ведомствами и организациями.
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