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В Киеве в пиццерии от укола умер мужчина

Инф. «ФАКТОВ»

29.01.2018 23:18 617

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В Оболонском районе Киева в пиццерии умер мужчина. Посетитель зашел в туалет, там сделал себе инъекцию неизвестного вещества (по предварительным данным, наркотика), после чего упал без признаков жизни. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

«Скорая» получила сообщение об инциденте около 20.30. Когда медики приехали, они констатировали смерть человека.

Полиция ведет расследование. Заведение общественного питания временно закрыто.

Напомним, ранее СБУ перекрыла канал поставки в Киев особо опасного наркотика.

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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

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