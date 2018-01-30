Масштабное ДТП в Нигерии: погибли не менее 20 человек

Представитель полиции Нигерии Умар Ибрахим заявил о том, что в масштабном ДТП недалеко от столицы страны Абуджи погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Авария произошла в воскресенье вечером. Автобус, рассчитанный на 16 пассажиров, перевозил 30 человек, когда водитель потерял контроль и врезался в грузовик», — сказано в сообщении.

По словам Ибрахима, 17 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Семь человек были госпитализированы. По предварительным данным, причиной трагедии стала перегруженность автобуса.

Ранее сообщалось о масштабном ДТП в Киеве: автомобиль смял пять припаркованных машин.