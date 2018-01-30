﻿

USD 28.55
RSS
ДТП в Нигерии

Масштабное ДТП в Нигерии: погибли не менее 20 человек

Инф. «ФАКТОВ»

30.01.2018 0:10 79

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Представитель полиции Нигерии Умар Ибрахим заявил о том, что в масштабном ДТП недалеко от столицы страны Абуджи погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Авария произошла в воскресенье вечером. Автобус, рассчитанный на 16 пассажиров, перевозил 30 человек, когда водитель потерял контроль и врезался в грузовик», — сказано в сообщении.

По словам Ибрахима, 17 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Семь человек были госпитализированы. По предварительным данным, причиной трагедии стала перегруженность автобуса.

Ранее сообщалось о масштабном ДТП в Киеве: автомобиль смял пять припаркованных машин.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии