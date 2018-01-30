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Кличко и Медина

Кличко передал мэру Лиссабона символические ключи от Евровидения

Инф. «ФАКТОВ»

30.01.2018 0:42 103

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Мэр Киева Виталий Кличко передал символические ключи от Евровидения мэру Лиссабона Фернандо Медини по случаю проведения песенного конкурса в португальской столице уже этой весной. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской горгосадминистрации.

«Мы передаем ключи от конкурса Лиссабону. Благодаря Сальвадору Собралу и его душевной джазовой балладе прошлого года Португалия впервые победила в конкурсе Евровидение. Мы передаем Лиссабону эстафету! И именно с этого момента начинается отсчет времени до старта песенного конкурса, который в этом году пройдет в столице Португалии», — сказал Кличко.

Также в своей речи он подчеркнул, что в результате таких песенных конкурсов, как Евровидение, люди через музыку узнают о культуре, характере, предпочтениях людей во многих странах.

С мэром португальской столицы Мединой киевский градоначальник встретился в Лиссабоне, где проходила жеребьевка конкурса.

Ранее сообщалось о том, что жребий свел Украину с Россией в полуфинале «Евровидения».

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