Гройсман пообещал лично следить за программой "Доступные лекарства"
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал лично контролировать выполнение программы «Доступные лекарства» и в случае ее невыполнения принимать «кадровые решения». Об этом он указал в своем Facebook.
«Программу „Доступные лекарства“ взял под личный контроль. В этом году выделили на нее 1 млрд грн. Во все регионы деньги перечислили в начале января, но впоследствии выяснили, не везде программа работает „как часы“. Почему? Причины срывов расследует Министерство здравоохранения Украины и Государственная казначейская служба Украины. Все проблемы быстро будут устранены — вплоть до кадровых решений», — отметил премьер.
Как известно, программа «Доступные лекарства» пока что включает препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. Минздрав планировал также включить в программу лекарства от депрессии, но пока не смог сделать этого.
Ранее сообщалось о том, что при закупке препаратов для гемодиализа дельцы присвоили 60 миллионов бюджетных гривен.
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