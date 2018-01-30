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Итальянский почтальон

Ленивый итальянский почтальон накопил дома полтонны чужих писем

Инф. «ФАКТОВ»

30.01.2018 1:44 101

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Почтальон из итальянского города Виченца на протяжении восьми лет относил чужую корреспонденцию к себе домой, где полицейские обнаружили свыше полутонны недоставленных писем.

Первыми тревогу забили волонтеры экологического центра, которые в качестве макулатуры получили 25 желтых коробок с маркировкой Почты Италии, содержавших различные письма. В утилизацию они попали из гаража, которым владел местный 56-летний почтальон, пишет Ant-info.ru.

Приехавшие к нему полицейские нашли у него дома 572 килограмма так и не попавшей к своим адресатам корреспонденции, которую мужчина разместил в 43 коробках у себя дома и в гараже.

В числе этих писем банковские уведомления, рекламная продукция времен региональных выборов 2010 года, справочники за 2013 и 2014 годы, счета за телефон и электричество и коммерческая корреспонденция. Выполнял ли мужчина свою работу вообще, остается неясным, однако сообщение местной полиции не содержит упоминаний о найденной у него дома частной переписке. Не исключено, что на личные письма его «хобби» не распространялось.

Ранее сообщалось о том, что на Сумщине почтальон выдала старушке пенсию сувенирными купюрами.

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