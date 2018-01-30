Apple сократила вдвое производство iPhone X из-за низких продаж

Компания Apple намерена в два раза сократить производство смартфонов iPhone X в первом квартале 2018 года из-за более низких, чем ожидалось, продаж. Об этом говорится в письме, которое компания направила поставщикам компонентов, пишет Nikkei Asian Review.

«Вместо первоначально запланированных к выпуску 40 млн смартфонов будет выпущено 20 млн iPhone X», — говорится в письме.

Новая модель, поступившая в продажу 3 ноября, продемонстрировала низкие объемы продаж в США, Китае и на европейских рынках.

Как отмечает издание, это решение может привести к кризису для поставщиков Apple. Ущерб от сокращения производства могут достичь «миллиардов долларов». Кроме того, это может привести к замедлению перехода к технологии OLED-дисплея от жидкокристаллических дисплеев.

По данным Nikkei Asian Review, Apple может отказаться от расширения числа смартфонов, созданных по этой технологии, в пользу традиционных моделей.

Ранее сообщалось о том, что Apple признала уязвимость всех iPhone и iMac.

