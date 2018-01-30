Неудачливый рыболов-серфингист поймал голыми руками окуня весом 11 кг



Новозеландский рыболов Джейсон Гроукотт (Jayson Growcott) поймал 11-килограммового окуня голыми руками, пока занимался серфингом. Об этом сообщает издание Stuff.co.nz.

«Гроукотт заметил бьющийся плавник, когда отплыл от берега на доске от серфинга. В 60 метрах от мужчины барахтался крупный окунь со следами акульих зубов на брюхе», — пишет издание.

Гроукотт направился к рыбе и хотел нырнуть за ней, но окунь сам запрыгнул к нему на доску. Рыболов схватил его за хвост и под жабры и быстро примотал веревкой к доске. По его словам, это был момент в духе фильма «Данди по прозвищу Крокодил».

На берегу выяснилось, что его трофей весит 11 килограммов. Гроукотт утверждает, что просидел с удочкой тысячи часов, пытаясь поймать подобную рыбу, но ему никогда не попадались окуни тяжелее 4,5 килограмма.

«По сути дела, я выиграл лотерею, — говорит он. — Не думаю, что такое когда-нибудь повторится со мной в этой жизни».

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