С 1 февраля украинские газовые заправки окажутся незаконными

С 1 февраля 2018 года в Украине вступают в силу новые требования к качеству продаваемого на заправках автогаза. Новый стандарт ДСТУ EN 589:2017 вводят в рамках гармонизации украинского законодательства с нормативами Европейского союза.

Проверкой качества автогаза на АЗС займется Госэкоинспекция и Госпотребинспекция, которые наделены, в частности, правом остановить работу объекта или изъять товар из оборота, в случае, если он несет серьезную опасность общественным интересам, сообщает UBR.

Новые требования к качеству газа не на шутку взбудоражили отечественный топливный рынок. Дело в том, что до недавнего времени в Украине качество автогаза определялось советским ГОСТом, разработанным для газа для коммунально-бытовых нужд.

При этом 75% газа, реализуемого на заправках — это импорт. К нам его везут больше всего из России (первое место по объемам) Беларуси и Казахстана. Оставшуюся четверть объемов производят на отечественных заводах. При этом только белорусский газ «с колес» отвечает требованиям нового стандарта. Казахстан в основном импортирует газ производства компании Тенгизишевройл. Качество у него высокое, но он не проходит по октановому числу и давлению насыщенных паров.

А вот газ производства украинских заводов не соответствует новому стандарту. Но производители уже ведут комплексную работу по приведению производства к требованиям стандарта, чтобы получать на выходе качественный газ.

Еще сложнее с российскими поставками. Украина закупает газ производства Роснефти, который не соответствует даже базовым требованиям стандарта. У россиян проблемы с содержанием серы и свободной воды, а это ключевые показатели.

Ранее сообщалось о том, что вслед за Киевом борьба с незаконными газовыми заправками началась в Днепре.