Медики установили связь между дневным сном и болезнью Альцгеймера
Медики из Вашингтонского университета в США пришли к выводу о том, что люди, испытывающие сонливость в дневное время, более склонны к болезни Альцгеймера. Об этом пишет издание MedPage Today.
В исследовании приняли участие 189 человек. Их средний возраст оставлял 66 лет.
Ученые отслеживали биологическую активность добровольцев в течение двух недель. Кроме того, для выявления бета-амилоидов (пептидов, которые провоцируют болезнь Альцгеймера) с помощью магнитно-резонансной томографии были сделаны снимки их головного мозга.
Медики установили, что люди с амилоидными бляшками, которые могут нарушать работу мозга, хуже спят ночью и чаще испытывают сонливость днем.
«Наше новое исследование показывает, что люди с начальной стадией болезни Альцгеймера показывают большую фрагментацию в циклах биологических процессов. Они чаще проявляют активность ночью и спят или ведут себя пассивно днем», — говорит один из авторов исследования доктор Йо Эль Ю.
Ранее сообщалось о том, что у людей с проблемами десен высокий риск болезни Альцгеймера.
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