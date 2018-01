Британец узнал об измене по телевизору

Житель Британских островов Кирран Герлинг случайно узнал о том, что его девушка ему неверна, когда увидел анонс реалити-шоу по телевизору.

Об этом парень написал в Twitter.

Герлинг утвреждает, что увидел свою возлюбленную в анонсе очередного сезона британской телепередачи Celebs Go Dating. В ролике девушка целовалась с одним из участников программы футболистом Майклом Таласситисом.

«Ты ничего не хочешь мне рассказать, дорогая?» — обратился Герлинг к девушке в социальной сети.

@emmapollyy … you got something you want to tell me babe? Watching telly to see an Advert come on of the new series for @CelebsGoDating to find my Mrs snogging the face off muggy mike #muggedoffbymike @MikeThalassitis pic.twitter.com/8ZXiK3EmsZ