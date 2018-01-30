Британец узнал об измене по телевизору
Житель Британских островов Кирран Герлинг случайно узнал о том, что его девушка ему неверна, когда увидел анонс реалити-шоу по телевизору.
Об этом парень написал в Twitter.
Герлинг утвреждает, что увидел свою возлюбленную в анонсе очередного сезона британской телепередачи Celebs Go Dating. В ролике девушка целовалась с одним из участников программы футболистом Майклом Таласситисом.
«Ты ничего не хочешь мне рассказать, дорогая?» — обратился Герлинг к девушке в социальной сети.
@emmapollyy … you got something you want to tell me babe? Watching telly to see an Advert come on of the new series for @CelebsGoDating to find my Mrs snogging the face off muggy mike #muggedoffbymike @MikeThalassitis pic.twitter.com/8ZXiK3EmsZ— Kirran Girling (@Kirrangirling) 23 января 2018 г.
Запись обманутого британца в Twitter набрала более четырех тысяч репостов и почти 12,5 тысячи лайков.
Ранее сообщалось о том, что самый популярный человек на YouTube перебрался в украинский интернет. Об этом он также написал в своем Twitter.
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