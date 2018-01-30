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Телешоу

Британец узнал об измене по телевизору

Инф. «ФАКТОВ»

30.01.2018 4:50 153

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Житель Британских островов Кирран Герлинг случайно узнал о том, что его девушка ему неверна, когда увидел анонс реалити-шоу по телевизору.

Об этом парень написал в Twitter.

Герлинг утвреждает, что увидел свою возлюбленную в анонсе очередного сезона британской телепередачи Celebs Go Dating. В ролике девушка целовалась с одним из участников программы футболистом Майклом Таласситисом.

«Ты ничего не хочешь мне рассказать, дорогая?» — обратился Герлинг к девушке в социальной сети.

Запись обманутого британца в Twitter набрала более четырех тысяч репостов и почти 12,5 тысячи лайков.

Ранее сообщалось о том, что самый популярный человек на YouTube перебрался в украинский интернет. Об этом он также написал в своем Twitter.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

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