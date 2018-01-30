Минздрав Турции опроверг сообщения об обнаружении переносчиков вируса Зика

Министерство здравоохранения Турции не подтвердило информацию о том, что на территории страны обнаружены комары-переносчики вируса Зика. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В Турции вируса Зика нет, и наше министерство принимает все необходимые меры для исключения его появления. Вирус не оценивается как несущий какую бы то ни было угрозу в туристической сфере», — говорится в сообщении министерства.

Турецкие медики подчеркивают, что в стране было зарегистрировано четыре случая заболевания вирусом Зика — у граждан, которые заразились в 2017 году во время пребывания на Кубе, то есть, местного очага инфекции в стране нет. В некоторых регионах страны обнаружены виды комаров, которые теоретически могут быть переносчиком вируса. Однако по результатам анализа насекомых было установлено, что переносчиками вируса они не являются.

Ранее на сайте российского Роспотребнадзора появилось сообщение о том, что преносчики вируса Зика были обнаружены на прибрежных территориях турецких провинций Стамбул, Ризи и Трабзон.