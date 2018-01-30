Оператор линии 102 на Донетчине семь минут удерживала самоубийцу от рокового шага (ФОТО)

«Не волнуйтесь, дождитесь приезда полиции, если вы спускаетесь, то будьте осторожны, вы здесь, где вы сейчас?», -- таким образом оператор колл-центра 102 полиции Донетчины Анастасия Гураль удерживала на связи 17-летнего юношу, который взобрался на 12-этажный недостроенный дом в Мариуполе, который систематически привлекает суицидентов и паркурщиков.

-— Юноша позвонил и сказал: «Здравствуйте, я хочу покончить жизнь самоубийством. Все плохо. Я сижу на последнем 12-м этаже здания в Мариуполе», -- рассказала «Фактам» Анастасия Гураль. — Затем полсекунды подумал и добавил: «Или меня заберет отсюда полиция. Или… Лучше, если меня заберет полиция». Голос был молодой. Я выяснила, что абоненту 17-ть лет и он находится в Мариуполе, на последнем этаже «знаменитого» недостороя возле магазина «Сельпо» на левом берегу. Он начал понемногу спускаться, благо было еще светло. Я постоянно общалась с ним, перенабирала его, спрашивала как у него дела в течение тех семи минут, пока к нему ехал наряд полиции. Чувствовалось, что парень находился в состоянии стресса, сквозь слезы он говорил, что ему плохо. Я пыталась его успокоить, все время напоминала о том, что патруль уже едет к нему. Когда наряд прибыл, парень был уже внизу, я попросила его, дать трубку полицейским. Убедившись, что абонент в безопасности, я переключилась на прием других звонков. Мне он не сказал причину своего психологического срыва, а прибывшему на место наряду признался, что поссорился со своей девушкой.

По словам Анастасии, которая работает в колл-центре уже год, случай общения с человеком, который решил покончить жизнь самоубийством, у нее первый, а вот дети и подростки на 102 за последний год звонят часто: или жалуются на конфликты родителей, или на то, что их обижают сверстники. Полиция приезжает на все такое вызовы — заверила собеседница.

Фото отдела коммуникации полиции Донецкой области