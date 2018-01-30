Стало известно, когда в Украине поднимут цену на сахар

Пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщила о том, что ведомство намерено с 1 февраля поднять цену на сахар и увеличить минимальную стоимость свеклы. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Специальным проектом чиновники планируют поднять минимальные цены за тонну сахара до 11 тыс. гривен и до 753 гривны за 1 тонну свеклы.

Такие действия будут проведены в соответствии с Программой государственного регулирования цен на сахар, которая была принята в 2017 году.

Согласно программе, в Украине существуют определенные квоты на производство сахара для внутреннего рынка. Они установлены объемом 1,5 млн тонн. Кроме того, на цену окажет влияние и увеличением экспорта продукции. Украинские производители за 2017 год экспортировали 598,7 тыс тонн сахара, что на 29% больше, чем в 2016-м. В целом за 4 месяца маркетингового года 2017/2018 на внешние рынки уже поставлено 174,0 тыс. тонн сахара, что вдвое меньше, чем на аналогичный период прошлого года.

Всего же с начала сезона сахароварения украинские заводы переработали 14,07 млн тонн сахарной свеклы, в результате чего произвели два млн тонн сахара.

Ранее сообщалось о том, что цены на продукты в Украине почти сравнялись с европейскими.