"Россия вновь попытается вмешаться в американские выборы", - директор ЦРУ

Во вторник, 30 января, BBC опубликовала интервью с директором ЦРУ Майком Помпео. Он выразил уверенность в том, что Россия вновь попытается вмешаться в американские выборы. И произойдет это в нынешнем году, когда в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс.

ЦРУ не заметила уменьшения российских попыток повлиять на исход выборов в США и странах Европы, заявил Помпео.

Хотя Вашингтон и Москва продолжают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом (в прошлом году ЦРУ помогла российским спецслужбам предотвратить теракт в Петербурге), Помпео считает Россию скорее враждебно настроенной страной, и разделяет опасения разведслужб стран Европы по поводу подрывной деятельности российских спецслужб за рубежом. «Я не заметил, чтобы они стали менее активно действовать», — подчеркнул директор ЦРУ.

На вопрос, беспокоит ли его активность России в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, Помпео ответил: «Конечно. Я ожидаю, что российские спецслужбы попробуют сделать что-то, но я уверен, что Америка сможет провести свободные и честные выборы, и что нам удастся добиться того, чтобы их усилия не повлияли серьезно на исход голосования».