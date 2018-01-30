«Шахтер» стартовал на турнире в Эмиратах с поражения (видео)

Чемпион Украины донецкий «Шахтер», продолжающий в Объединенных Арабских Эмиратах подготовку ко второй части сезона, провел первый матч в рамках международного турнира Dubai Cup. Соперником команды Паулу Фонсеки стал чемпион Дании «Копенгаген», занимающий в текущем чемпионате страны лишь шестое место, но продолжающий выступления в Лиге Европы.

Отмечу, что до игры с горняками подопечные Стеле Сольбаккена уже провели в рамках турнира две встречи, разгромно уступив российскому «Зениту» (0:5) и сыграв вничью с китайским «Гуанчжоу Эвергранд» (0:0).

«Шахтер», как известно, на первом этапе подготовки в Турции разошелся миром с болгарским «Лудогорцем» (2:2) и уступил хорватскому «Динамо» из Загреба (0:1). Не удалось горнякам одержать первую в новом году победу и после переезда в ОАЭ: дуэль с «Копенгагеном» завершилась поражением -- 1:2 (Тайсон, 57 — Сков, 45+2, Анкерсен, 49).

«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 67), Додо, (Петряк, 72), Кривцов (Ракицкий, 46), Хочолава, Исмаили (Матвиенко, 72), Фред (Патрик, 46), Степаненко (Танковский, 72), Марлос (Зубков, 81), Тайсон (Бутко, 81), Бернард (Коваленко, 60), Феррейра (Фомин, 80).

Гол Скова (0:1):

Гол Анкерсена (0:2):

Гол Тайсона (1:2):

Кстати, в поединке с датчанами тренерский штаб «оранжево-черных» задействовал полузащитника Вячеслава Танковского и нападающего Руслана Фомина, которые в последнее время играли в «Мариуполе» и прибыли с «Шахтером» в ОАЭ.

Следующий матч на турнире дончане проведут 3 февраля с чешской «Славией», цвета которой защищает футболист сборной Украины Эдуард Соболь

Напомню, что 16 февраля «Шахтер» в рамках чемпионата страны Украины встретится с «Черноморцем», а 21-го проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» (обе встречи состоятся в Харькове).

Ранее fakty.ua сообщали, что футболист сборной Украины продлил контракт с киевским «Динамо».