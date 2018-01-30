15-летняя украинка Костюк обыграла в австралийском Берли пятую ракетку турнира из России

15-летняя киевлянка Марта Костюк, сотворившая сенсацию на Australian Open, дойдя до третьего круга соревнований, успешно стартовала на турнире ITF в австралийском Берли с призовым фондом 60 тысяч долларов. В первом круге состязаний восходящая звезда украинского тенниса (243-я в мировом рейтинге) победила «посеянную» под пятым номером россиянку Ирину Хромачеву (190-я) — 6:3, 7:5.

В поединке второго раунда, в котором будет разыграна путевка в четвертьфинал турнира, Костюк встретится с 415-й ракеткой мира американкой Дженнифер Эли, которая попала в основную сетку турнира сквозь сито квалификации и обыграла в первом круге британку Лору Робсон (237-я в мире) — 7:5, 4:6, 7:6 (10).

Напомню, что на первом для себя взрослом турнире «Большого шлема» — Australian Open — Костюк дошла до третьего круга, в котором уступила своей соотечественнице Элине Свитолиной.