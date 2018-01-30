Луценко не жалеет, что раскритиковал методы работы НАБУ

Генеральный прокурор Юрий Луценко не раскаивается в том, что вынес сор из избы во время публичного конфликта с НАБУ в ноябре 2017 года. Об этом он заявил в интервью DW.

По словам Луценко, в ГПУ не могли не отреагировать на заявление о провокации взятки.

«Факты, которые мы получили, свидетельствуют, что это (провокация. Ред.) имела место. Конечно, это еще не подозрение, это еще не обвинение. Мы расследуем это дело», — заявил Луценко, назвав огромной ошибкой открытую дискуссию и противостояние «буквально планетарного масштабуа Вашингтона, Киева, Брюсселя, которые обсуждали наличие или отсутствие проблем у НАБУ или ГПУ».

В настоящее время главы НАБУ и ГПУ пришли к пониманию и в 2018 году проводят регулярные совещания.

По мнению генпрокурора, полностью снять разногласия удастся, когда будет принят закон, устраняющий проблему легальности назначения секретных агентов, а также предоставляющий НАБУ права осуществлять автономное прослушивание разговоров фигурантов расследований.

«Речь идет не о том, чтобы найти ошибку в действиях НАБУ. Говорится о том, чтобы не допустить, чтобы эта ошибка убила будущее судебное рассмотрение. Менее всего я бы хотел, чтобы один из известных парламентариев-коррупционеров — я не хочу фамилию называть по понятным причинам — придет в суд и скажет: агент „Екатерина“ была назначена по закону? Ответ, к сожалению, является не такой утвердитьной. Это означает убийство этого дела», — сказал Луценко.

Напомним, в конце 2017 года генеральный прокурор заявил, что помирился с директором НАБУ.