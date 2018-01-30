Оккупированный Луганск остался без воды из-за долгов

В оккупированном Луганске отключено водоснабжение. Украинские энергетики — «Луганское энергетическое объединение» — сообщили, что обесточили Петровскую насосную станцию, качающую воду на неконтролируемую территорию Луганской области и частично в город Луганск.

Энергетики отмечают, что Попаснянский водоканал задолжал на 30 января около 173 млн грн, причем задолженность постоянно растет. Долг сформировался за счет неконтролируемых территорий, куда направляется 90% воды добываемой водоканалом. В «Луганском энергетическом объединении» настаивают, что не могут постоянно спонсировать водоканал и поставки воды в «ЛНР». Энергетики отмечают, что на неконтролируемых территориях оккупационные «администрации» собирают деньги за водоснабжение, но расчеты с водоканалом не производят.

Энергетики предупреждают, что не погашение задолженности может усугубить кризис на предприятии, что грозит энергетическим кризисом во всей Луганской области и риском техногенной катастрофы областного масштаба, подобной Алчевску-2006.

Напомним, месяцем ранее «Луганское энергетическое объединение» уже отключало Петровскую насосную станцию.