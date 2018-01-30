Монетизацию льгот нужно начать в этом году, - Рева

Главные направления сотрудничества министерства социальной политики со Всемирным банком обсуждались на встрече главы ведомства Андрея Ревы с руководством представительства этого международного финансового учреждения в Украине.

«Многие реформы, которые мы провели в прошлом году, стали возможными благодаря МВФ и экспертно-консультативной работе Всемирного банка. Пенсионная реформа оказалась наиболее глубокой и продуманной изо всех проведенных в конце прошлого года», — заявил Андрей Рева. Кроме пенсионной реформы министр остановился на других совместных со Всемирным банком проектов, в частности, на реформировании предоставления субсидий на услуги ЖКХ и реформе интернатов.

Андрей Рева подчеркнул, что в соответствии с постановлением Кабмина, с 1 января 2018 года введен расчеты за предоставленные льготы и жилищные субсидии между бюджетом и предприятиями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, то есть ликвидирован механизм клиринговых взаиморасчетов. При этом остался неизменным механизм назначения и получения жилищной субсидии для получателя. Пока определенные изменения в субсидировании части населения, которому необходима помощь государства, находятся в процессе разработки. Речь идет, прежде всего, об усилении адресности и в дальнейшем монетизации этого вида государственной помощи.

Для реализации Закона «О жилищно-коммунальных услугах» Кабмину поручено во втором полугодии 2018 года разработать и утвердить механизм введения с 1 января 2019 года предоставления субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме на уровне конечного потребителя.

По мнению Андрея Ревы, двигаться в этом направлении (то есть, к выплате живых денег получателям субсидий) следует поэтапно, начиная с небольшой группы потребителей услуг ЖКХ. Возможно, с тех, кто получает небольшую государственную помощь, чтобы на этой категории отработать и наладить четкий процесс полной монетизации субсидий.

Механизм монетизации еще одного вида государственной социальной поддержки — льгот — сегодня разрабатывается в соответствующем постановлении правительства. «Когда бы оно не было принято — в конце весны или летом, начать монетизацию льгот нужно непременно в этом году», — заявил Андрей Рева.

Как сообщали fakty.ua, министр социальной политики заявлял, что монетизация льгот на жилищно-коммунальные услуги в Украине стартует с 1 июля 2018 года.