«Кремлевский доклад» означает, что РФ получит системный ответ, — Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает, что США введут санкции в отношении 114 российских чиновников и 96 олигархов, внесенных в опубликованный Минфином США «Кремлевский доклад». Об этом глава МИД Украины сообщил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

Павел Климкин заявил, что публикация «Кремлевского доклада» означает, что все лица, попавшие в список, несут личную и коллективную ответственность за нарушение принципов международного права и попытки разрушить демократические мировые институты.

«И этот список означает, что Россия непременно получит системный ответ. Ключевым элементом в этом является солидарность всего цивилизованного мира. Уверен, что эти вопросы будут обсуждаться во время следующей встречи стран «Большой семерки», — сказал Павел Климкин.

Как ранее сообщали fakty.ua, президент Петр Порошенко заявил, что международные санкции против РФ «неизбежно и уверенно ограничивают аппетиты агрессора».

В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко назвал «Кремлевский доклад» «последним предупреждением» Путину.

В то же время анализ документа вызвал у некоторых экспертов серьезную критику в адрес его составителей.



