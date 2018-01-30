В Киеве мужчина пытался рассчитаться за автомобиль распечатанными на ксероксе гривнями

Во вторник, 30 января, служба безопасности «Приватбанка» задержала и передала полиции мужчину, который собирался внести в счет оплаты автомобиля фальшивые деньги. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе банка «Приватбанка»:

«Мужчина утверждает, что сам является жертвой обмана. Он якобы менял доллары на гривни по объявлению в интернете. Увидел объявление, встретился с незнакомцем и передал ему 11 тысяч долларов. Взамен получил 300 тысяч гривен в банковской упаковке.

Задержанный мужчина говорит, что купюры не проверял, потому что они были аккуратно запакованы. А когда принес деньги в банк, кассир сразу заподозрила неладное. Невооруженным глазом было видно, что деньги фальшивые: они были просто отпечатаны на цветном ксероксе. Мужчину задержали и передали в полицию".

«Открыто уголовное производство по факту мошенничества, -- заявили в пресс-службе столичной полиции. — Правоохранители в настоящее время пытаются выяснить все обстоятельства этого дела. Проверяем сказанное задержанным мужчиной о людях, у которых он, с его слов, менял деньги. После всего этого, как только все злоумышленники будут установлены, будет решаться вопрос о мере пресечения для подозреваемых».

Ранее fakty.ua сообщали, что в Черниговской области депутат продавал фальшивые доллары.



